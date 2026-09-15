{"_id":"6aa9270cbf05fb3b1a034df1","slug":"video-youth-and-parents-beaten-in-family-property-dispute-in-bah-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बंटवारे के विवाद में युवक और माता-पिता को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह। घर और खेत के बंटवारे के विवाद में सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे बेसंगपुरा गांव में धीरज और उसके माता-पिता की परिवार के ही लोगों ने पिटाई कर दी। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बेसंगपुरा गांव की रामश्री ने बताया कि घर और जमीन के बंटवारे के विवाद में परिवार के ही एक दंपती धीरज की शादी नहीं होने दे रहे। जब भी कोई रिश्ता आता है तो झगड़ा करने लगते हैं। सोमवार की दोपहर भी दंपती ने धीरज की पिटाई कर दी। वह बचाने दौड़ीं तो उन्हें भी डंडा मारकर भगा दिया। पति हरीशंकर बचाने आए तो उनके मुंह पर ईंट मार दी। इससे वह लहूलुहान हो गए।

... और पढ़ें