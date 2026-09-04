VIDEO: फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला से वसूली

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आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र की एक 23 वर्षीय युवती ने युवक पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर वसूली करने और घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार, 7 अगस्त को उसकी सगाई तय हुई। उसने आरोपी से संबंध खत्म करने की बात कही। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर दो सितंबर की शाम करीब 5:45 बजे युवक जबरन घर में घुस आया। वह घर में अकेली थी और आरोपी ने छेड़खानी की। शोर मचाने पर उसकी मां और अन्य परिजन वहां पहुंच गए, आरोपी मौके से भाग निकला। पीड़िता ने बताया कि युवक पहले भी उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगता था। डर के कारण युवती ने अपनी बहन के जेवर, कानों के बाले और नकद रुपये तक उसे दिए थे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

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