{"_id":"6a8ff2d2b7654495110df5bf","slug":"video-two-people-bitten-by-snakes-in-separate-incidents-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: युवक, युवती को सांप ने डसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह। बटेश्वर की राधिका मंगलवार रात 8 बजे अपने घर के पिछवाड़े शौच को गई थी। शौच के रास्ते पर सांप ने उसे डस लिया। परिजन इलाज के लिए बाह सीएचसी पर लाए, जहां उसका उपचार किया गया। इधर, रात 12 बजे उगनपुरा गांव के शिवम घर पर सो रहे थे। सोते में सांप ने हाथ की अंगुली में डस लिया। परिजन झाड़ फूंक कराने ले गए। झाड़ फूंक से राहत न मिलने पर परिजन इलाज के लिए बाह सीएचसी पर लेकर पहुंचे, जहां उन्हें चिकित्सीय देखरेख में रखा गया।

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