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VIDEO: नलकूप का ट्रांसफार्मर गिराकर कॉइल और सामान चोरी, किसान ने दी तहरीर
आगरा के फतेहपुर सीकरी में मंगलवार रात्रि ग्राम चौमा शाहपुर में चोरों ने किसान के निजी नलकूप का विद्युत ट्रांसफार्मर नीचे गिराकर उसकी कॉइल और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित ने थाना फतेहपुर सीकरी में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। चौमा शाहपुर निवासी हरिनारायण पुत्र गुलाब सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका निजी नलकूप सड़क किनारे स्थित है। 14 अक्तूबर की रात अज्ञात चोरों ने नलकूप पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को नीचे गिरा दिया। इसके बाद चोर उसमें से कॉपर कॉइल और अन्य कीमती सामान निकालकर ले गए। पीड़ित के अनुसार, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही नलकूप की विद्युत आपूर्ति भी बाधित होने की आशंका है। किसान ने पुलिस से घटना की जांच कर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। भूदेव सोगरवाल, बंशी जाट ने क्षेत्र रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है।
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