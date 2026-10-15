बड़ी खबरें: आरपीएफ जवान से मारपीट में स्टेशन अधीक्षक पर केस, कपड़ा शोरूम में लगी भीषण आग; बारिश से बदला माैसम

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आगरा में माैसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। दोपहर में घने बादल छाने के साथ आंधी आई। इसके बाद हुई झमामझ ने लोगों का ठंडक का अहसास करा दिया। वहीं, मैनपुरी में कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। इसमें जलकर लाखों रुपये का माल स्वाहा हो गया। स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आरपीएफ जवान से मारपीट की है। एटा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में माैत हो गई। युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मथुरा में पुलिस व्यापारी के बेटे का अपहरण करने के मामले में दो बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।