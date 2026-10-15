'आसमानी आफत' ने लील लीं तीन जिंदगियां: बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन की मौत, पीपल के पेड़ के नीचे थे खड़े

बताया गया कि ग्रामीण नीरज (35) की मक्का गांव से करीब सौ मीटर दूर सूख रही थी। क्योंकि दोपहर के समय तक धूप तेज थी। इसलिए मक्का को सूखने के लिए डाला गया। अचानक मौसम का मिजाज बदला और बादल छाने लगे। नीरज ने अपनी भाभी रामवती (36) को मक्का को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल डालने के लिए चलने को कहा। इसी बीच नीरज की भतीजी कशिश (11) भी उनके साथ चल दी। सभी ने तिरपाल डाला। इसी बीच बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए तीनों ही पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बादलों के बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और बिजली गिर गई।