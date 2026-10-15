दिवाली पर किसानों को बड़ा तोहफा: एमएसपी से ज्यादा कीमत पर बीज खरीदेगा बीज निगम, बढ़ेगी कमाई

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ये बातें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में मंडलीय रबी उत्पादन गोष्ठी में कहीं। इसमें आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल के किसान और अधिकारियों के साथ कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हुए।कृषि मंत्री शाही ने कहा विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना होगा। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है।मंत्री ने मैनपुरी में गेहूं और चना की उत्पादकता और मथुरा में मसूर की उत्पादकता राज्य के औसत से अधिक होने के लिए सराहना की। कहा बाजार की चुनौतियों को समझें। सरसों के लिए ब्रज का वातावरण उपयुक्त है। आलू की फसल जैसी लागत भी नहीं लगती। इस दौरान प्रमुख सचिव कृषि एसके शन्मुगा सुंदरम, निदेशक कृषि त्रयंबक मणि त्रिपाठी, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, प्रबंध निदेशक बीज विकास निगम आशुतोष कुमार मिश्रा समेत तीनों मंडलों के अधिकारी मौजूद रहे।