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आगरा में माैसम ने ली करवट: बादल छाने से दिन में हुआ अंधेरा, आंधी के बाद झमाझम बारिश; तापमान में गिरावट

Thu, 15 Oct 2026 03:37 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 15 Oct 2026 03:37 PM IST
सार

आगरा में गुरुवार को माैसम ने एक बार फिर करवट ली। दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए। साथ ही आंधी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसके बाद झमाझम बारिश हुई। 

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Heavy rain following dust storm in Agra
आगरा में बारिश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में दोपहर के बाद हल्की आंधी और ठंडी हवाओं चलने से पारा में कमी आई। बादल भी छाए छाए रहे, जिससे दोपहर में अंधेरा सा होने लगा। 
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इसके बाद दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झमाझम बारिश में बदल गई। मौसम विभाग ने तापमान में डेढ़ डिग्री तक कम होने के आसार जताए हैं। 

अक्टूबर में आगरा प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। ऐसे में बादल गरजने और ठंडी हवा चलने से तापमान में कमी आई है। इससे हल्की ठंड भी लोगों को महसूस हुई।


 
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