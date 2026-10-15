आगरा में माैसम ने ली करवट: बादल छाने से दिन में हुआ अंधेरा, आंधी के बाद झमाझम बारिश; तापमान में गिरावट

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इसके बाद दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झमाझम बारिश में बदल गई। मौसम विभाग ने तापमान में डेढ़ डिग्री तक कम होने के आसार जताए हैं।



अक्टूबर में आगरा प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। ऐसे में बादल गरजने और ठंडी हवा चलने से तापमान में कमी आई है। इससे हल्की ठंड भी लोगों को महसूस हुई।







आगरा में दोपहर के बाद हल्की आंधी और ठंडी हवाओं चलने से पारा में कमी आई। बादल भी छाए छाए रहे, जिससे दोपहर में अंधेरा सा होने लगा।