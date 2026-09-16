VIDEO: किराएदार महिला ने चुराईं दो जोड़ी झुमकी, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा में बाह में घर पर रही किराएदार महिला पर दो जाेड़ी झुमकी चोरी किए जाने का आरोप लगा है। ढ़ाई महीने में झुमकी वापसी के लिए कोशिश करने के बाद निराश हुई महिला ने बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जरार की गुड्डी देवी की ओर से बाह थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के मुताबिक, वह शादी समारोह में पूड़ी बेल कर परिवार का भरण पोषण करती है। बिजौली की ममता उसके घर में किराएदार थी। 21 जून को उसके दोनों बेटे एवं उनकी पत्नी फिरोजाबाद में माता के दर्शन को गए थे। दोनों पुत्र वधुओं ने अपनी अपनी झुमकी उतार कर उसे दी थी। तब ममता उसके पास बैठी थी। उसने झुमकी टंगे हुए बैग में उसके सामने ही रखी थी। घर के बाहर से आवाज आने पर वह निकली थी। ममता को बैठा छोड़ गई थी। वह घर लौटीं, तो ममता जाने लगी। रोका, लेकिन रुकी नहीं। उसके जाने के बाद बैग में रखी झुमकी निकालने को हाथ डाला, तो मिली नहीं। वह घबराई हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक ममता निकल चुकी थी। फोन कॉल किया, तो रिसीव नहीं किया। ममता के घर जाकर प्रयास किया, लेकिन वह कुछ बता नहीं रही। कई महीनों प्रयास करने के बाद भी झुमकी न मिलने पर मंगलवार को बाह थाने पहुंची गुड्डी देवी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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