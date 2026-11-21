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आगरा के ग्वालियर हाईवे पर शनिवार को सहालग की भीड़ ने यातायात व्यवस्था की रफ्तार थाम दी। सदर के सेवला और रोहता से लेकर बाद तक करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बसों और अन्य वाहनों की भारी भीड़ के चलते हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में पर्यटक वाहन और एंबुलेंस भी फंस गईं। हाईवे पर कई घंटों तक वाहन रेंगते रहे। जाम में फंसे यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सहालग के चलते हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने से व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई।

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