फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Roof collapses in Pinahat in agra 14 injured including three children

VIDEO: आगरा के पिनाहट में भरभराकर गिरी छत, तीन बच्चों समेत 14 घायल

Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
Roof collapses in Pinahat in agra 14 injured including three children
आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव कप्तानपुरा में बारिश थमने के बाद रविवार देर शाम कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में तीन बच्चों समेत 14 लोग घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को गंभीर हालत में आगरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बुधवार को कप्तानपुरा निवासी महावीर की मौत हो गई थी। इसके बाद से घर पर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था। रविवार देर शाम घर के सदस्य और रिश्तेदार गैलरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक छत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से महावीर की पत्नी गीता देवी (50), परिवार के जेनेंद्र (14), रामवती (60), पूरन देवी (60), लालो (40), राजकुमारी (35), गुलशन (6), रामरती (75), संदीप (15), मनमोहन (19), गजराज (30), सूरज (18), मोहित (10) और नैतिक (5) घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पिनाहट पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गीता देवी, जेनेंद्र, लालो, रामरती, पूरन देवी और नैतिक को आगरा रेफर कर दिया गया। सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों के अनुसार, मकान लगभग 40 वर्ष पुराना गाटर पत्थर से बना हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

हिमाचली व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर, शिमला में कुलिनरी फेस्टिवल में दिखा पहाड़ी स्वाद

himachal pradesh local food global recognition shimla culinary-tourism festival
Shimla
27 Sep 2026

झज्जर के सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर सैनप्रकाश और पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

Jhajjar CISF Sub-Inspector Sainprakash and his wife cremated on the same pyre.
Jhajjar/Bahadurgarh
27 Sep 2026

बालाघाट में उपद्रव: अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, छह घायल; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Violent clash between two groups over illegal mining in Balaghat; 6 injured; heavy police force in village
Balaghat
27 Sep 2026

पीडीए ने घटाए फ्लैट्स के दाम तो लगी खदीदारों की कतार, आवासीय योजनाओं के लिए शुरू हुई बुकिंग

Buyers queued up after the PDA reduced flat prices; bookings for housing schemes have commenced.
Prayagraj
27 Sep 2026

विहिप के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की जयंती मनाई गई, संतों ने उनके योगदान को किया याद हिंदू परिषद की ओर से

birth anniversary of former VHP International President Ashok Singhal was observed; saints recalled his contributions
Prayagraj
27 Sep 2026
विज्ञापन

इगलास उपमंडी में उपनिदेशक का औचक निरीक्षण, आढ़तियों ने रखीं प्रमुख मांगें

इगलास उपमंडी में उपनिदेशक का औचक निरीक्षण, आढ़तियों ने रखीं प्रमुख मांगें
Aligarh
27 Sep 2026

जुलाना के किसान के बेटे प्रवीन दलाल ने पंजाब में बेस्ट रेडर का अवार्ड जीता, इनाम में फोर्ड ट्रैक्टर मिला, घर पहुंचने पर स्वागत

Praveen Dalal, the son of a farmer from Julana, won the 'Best Raider' award in Punjab and received a Ford tractor as a prize; he was welcomed upon returning home.
Jind
27 Sep 2026
विज्ञापन

बहादुरगढ़ में सियासी घमासान, भाजपा पार्षदों पर पालेराम ने उठाए सवाल

Political turmoil in Bahadurgarh; Paleram raises questions about BJP councilors.
Jhajjar/Bahadurgarh
27 Sep 2026

अस्पताल निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप, मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

Allegations of substandard materials in hospital construction; complaint sent to the Chief Minister.
Jind
27 Sep 2026

जींद में नवरात्र पर पहली बार गूंजेगी संगीतमय श्रीराम कथा

Musical Shri Ram Katha to resonate in Jind for the first time during Navratri.
Jind
27 Sep 2026

अंबाला में निर्माणाधीन भवन गिरा, मलबे में दबे मजदूरों का रेस्क्यू

Under-construction building collapses in Ambala; rescue operation for workers trapped in debris.
Ambala
27 Sep 2026

बढ़ुआ नाले में केमिकलयुक्त पानी से भड़की आग, भीषण लपटों से मची अफरा-तफरी

Fire erupts from chemical-laden water in Badhua Nala
Auraiya
27 Sep 2026

VIDEO: डिलीवरी के नाम पर 3800 रुपये मांगने का आरोप, सोमवार को स्टाफ नर्स और वार्ड आया को नोटिस

VIDEO: डिलीवरी के नाम पर 3800 रुपये मांगने का आरोप, सोमवार को स्टाफ नर्स और वार्ड आया को नोटिस
Ayodhya
27 Sep 2026

कुल्लू: विश्व पर्यटन दिवस पर जाणा वॉटरफॉल में चला स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों ने किया श्रमदान

world tourism day jana waterfall cleanliness drive kullu
Kullu
27 Sep 2026

हाथरस के दाऊजी महाराज मेला में महिला कबड्डी प्रतियोगिता, सिंगर एनडी जाट ने गाया गीत

हाथरस के दाऊजी महाराज मेला में महिला कबड्डी प्रतियोगिता, सिंगर एनडी जाट ने गाया गीत
Hathras
27 Sep 2026

काशीपुर छात्रसंघ चुनाव: अध्यक्ष पद के चार दावेदार मैदान में, एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज

Kashipur Student Union Elections: Four contenders in the fray for the post of President; one candidate's nomination rejected
Udham Singh Nagar
27 Sep 2026

शाहजहांपुर: एनसीसी कैडेट्स ने सीखा पानी के अंदर सांस लेने का हुनर, स्कूबा डाइविंग कैंप शुरू

NCC cadets learn the skill of underwater breathing in Shahjahanpur
Shahjahanpur
27 Sep 2026

VIDEO: 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित

VIDEO: 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित
Lucknow
27 Sep 2026

VIDEO: 70 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे दर्शननगर फीडर के लोग

VIDEO: 70 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे दर्शननगर फीडर के लोग
Ayodhya
27 Sep 2026

VIDEO: सुबह धूप के बाद दोपहर में फिर ली मौसम ने करवट, हुई बारिश

VIDEO: सुबह धूप के बाद दोपहर में फिर ली मौसम ने करवट, हुई बारिश
Ambedkar Nagar
27 Sep 2026

VIDEO: मस्जिद नदी में समाई, अब बाबा नारायण दास धाम पर सरयू का खतरा

VIDEO: मस्जिद नदी में समाई, अब बाबा नारायण दास धाम पर सरयू का खतरा
Barabanki
27 Sep 2026

VIDEO: सड़क हादसे में अमरोहा में युवक की मौत, घर आया शव

VIDEO: सड़क हादसे में अमरोहा में युवक की मौत, घर आया शव
Raebareli
27 Sep 2026

VIDEO: ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सत्संग का आयोजन, लोगों ने हरिकथा का लिया आनंद

VIDEO: ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सत्संग का आयोजन, लोगों ने हरिकथा का लिया आनंद
Lucknow
27 Sep 2026

चित्रकूट: मंदाकिनी का पानी घटा, छोड़ गई तबाही, रामघाट की 200 से अधिक दुकानों में घुसा था दो से तीन फीट पानी

Chitrakoot: Mandakini's water level recedes, leaving a trail of devastation
Chitrakoot
27 Sep 2026

VIDEO: एटा के सकीट में तेज हवा से बिजली का खंभा, सड़क पर लगा लंबा जाम

Electricity pole topples due to strong winds in Sakit in Etah
Etah
27 Sep 2026

VIDEO: दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर, एक ही जगह पर सभी समस्याओं का समाधान; नगर निगम में लगा शिविर

Camp held at Municipal Corporation to resolve issues related to various departments
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: जिलाधिकारी ने किया रामलीला मैदान और जनकपुरी का निरीक्षण, कार्य समय से पूरा करने के दिए निर्देश

District Magistrate inspected Ramlila Maidan and Janakpuri
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: बारिश में किया परीक्षण, संविदा कर्मचारी करंट लगने से झुलसा; लापरवाही के आरोप

Contract worker suffers burns from electric shock
Firozabad
27 Sep 2026

मेरठ: शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से धूमधाम से निकली वार्षिक रथयात्रा

Meerut: Annual chariot procession taken out with great fanfare from Shantinath Digambar Jain Temple.
Meerut
27 Sep 2026

मेरठ: महाभारत प्रसंग एवं परीक्षित कथा से भक्तिभाव में डूबा पंडाल

Meerut: Pandal immersed in devotion through episodes from the Mahabharata and the story of Parikshit.
Meerut
27 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed