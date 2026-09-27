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बुधवार को कप्तानपुरा निवासी महावीर की मौत हो गई थी। इसके बाद से घर पर रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था। रविवार देर शाम घर के सदस्य और रिश्तेदार गैलरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक छत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से महावीर की पत्नी गीता देवी (50), परिवार के जेनेंद्र (14), रामवती (60), पूरन देवी (60), लालो (40), राजकुमारी (35), गुलशन (6), रामरती (75), संदीप (15), मनमोहन (19), गजराज (30), सूरज (18), मोहित (10) और नैतिक (5) घायल हो गए।पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पिनाहट पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गीता देवी, जेनेंद्र, लालो, रामरती, पूरन देवी और नैतिक को आगरा रेफर कर दिया गया। सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों के अनुसार, मकान लगभग 40 वर्ष पुराना गाटर पत्थर से बना हुआ था।हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। छत गिरने से तीन बच्चों समेत 14 लोग घायल हुए थे। हालत गंभीर होने पर छह लोगों को आगरा रेफर किया गया है।