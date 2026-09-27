रोडवेज बस की टक्कर से शरीर दो टुकड़े में बंटा: आगरा में बाइक सवार को बस ने 50 मीटर तक घसीटा, शव के उड़े चिथड़े
रविवार शाम कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से बुलेट सवार की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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यूपी के आगरा जिले के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के मंडी समिति के सामने कानपुर हाईवे पर रविवार शाम फिरोजाबाद की ओर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से बुलेट सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। उसके शरीर के क्षत-विक्षत हिस्से हाईवे पर दूर तक बिखर गए। मौके का दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
हादसा शाम करीब साढ़े सात बजे गल्ला मंडी के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एत्मादपुर की ओर से एक बुलेट सवार सिकंदरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बुलेट सवार को बस चालक 50 मीटर तक घिसटता ले गया। कुछ ही पल में हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने से जाम की स्थिति बन गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षत-विक्षत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास कर रही है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पुलिस ने हादसे के बाद यातायात को व्यवस्थित कर जाम खुलवाया। देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर हादसे की जांच कर रही है।