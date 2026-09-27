रोडवेज बस की टक्कर से शरीर दो टुकड़े में बंटा: आगरा में बाइक सवार को बस ने 50 मीटर तक घसीटा, शव के उड़े चिथड़े

हादसा शाम करीब साढ़े सात बजे गल्ला मंडी के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एत्मादपुर की ओर से एक बुलेट सवार सिकंदरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बुलेट सवार को बस चालक 50 मीटर तक घिसटता ले गया। कुछ ही पल में हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने से जाम की स्थिति बन गई।