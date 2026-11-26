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आगरा में रावली पर मेट्रो के गर्डर लॉन्चिंग कार्य के चलते ईदगाह-आगरा फोर्ट रेलखंड पर तीन दिन रात में रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 27 से 29 नवंबर तक अलग-अलग समय पर दो घंटे 45 मिनट तक का ब्लॉक लिया जाएगा। इससे चार ट्रेनें प्रभावित होंगी। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत रावली पर गर्डर रखे जाएंगे। इसके लिए 27 नवंबर को रात 12 से 2:45 बजे ब्लॉक रहेगा। इस दौरान ट्रेन संख्या 19725 खातीपुरा-दरभंगा ईदगाह स्टेशन पर 45 मिनट और 04166 असरवा-प्रयागराज 30 मिनट खड़ी रहेगी। 28 नवंबर को रात 12 से 2 बजे तक दो घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। ट्रेन संख्या 04139 प्रयागराज-दादर वेस्टर्न यमुना ब्रिज स्टेशन पर 75 मिनट और 09151 उधना-मधुबनी ईदगाह स्टेशन पर 60 मिनट रोकी जाएगी। 29 नवंबर को रात 12:30 से 1:30 बजे तक एक घंटे का ब्लॉक रहेगा। इस दिन ट्रेनों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लॉक के दौरान ईदगाह-आगरा फोर्ट के बीच रेलगाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा।

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