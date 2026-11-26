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गंजडुंडवारा मार्ग पर गांव कठौली के पास बृहस्पतिवार को बाइक पर पिता के साथ उनका मासूम बेटा और बेटी सवार थे। इसी दौरान अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। तीनों मृतक कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कठोली के ही निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। विज्ञापन



गंजडुंडवारा मार्ग पर गांव कठौली के पास बृहस्पतिवार को बाइक पर पिता के साथ उनका मासूम बेटा और बेटी सवार थे। इसी दौरान अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। तीनों मृतक कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कठोली के ही निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए।

एटा जिले में तेज रफ्तार का कहर तीन जिंदगियां निगल गया। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता और उनके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में परिवार के तीन लोगों की माैत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव में मातम पसरा हुआ है।