आगरा न्यूज: बीकानेरवाला रेस्टोरेंट में लगी आग, परिसर में भर गया धुआं; ग्राहकों और स्टाफ में मची अफरातफरी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 26 Nov 2026 03:55 PM IST
सार
धुआं देख ग्राहक और स्टाफ ने जान बचाने के लिए दाैड़ लगा दी। सूचना पर दमकल माैके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के भगवान टॉकीज हाईवे के सर्विस रोड स्थित बीकानेरवाला की किचिन में अचानक आग लग गई। पूरे परिसर में धुआं भर गया।
इससे अंदर बैठे ग्राहकों ओर स्टाफ के लोगों में अफरातफरी मच गई। जान बचने के लिए सभी लोग बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
विज्ञापन
इससे अंदर बैठे ग्राहकों ओर स्टाफ के लोगों में अफरातफरी मच गई। जान बचने के लिए सभी लोग बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
विज्ञापन