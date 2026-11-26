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भाई की माैत की खबर सुनकर फरीदाबाद से आ रहे भाई-भाभी के साथ मैनपुरी में भयानक हादसा हो गया। बाइक सवार दंपती को मैनपुरी क्षेत्र में वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपती की माैत हो गई। एटा में गेहूं से लदी मैक्स पिकअप पलटने से दो मजदूरों की माैत हो गई। घटना से परिवार में चीखपुकार मच गई। मथुरा के थाना मांट क्षेत्र में मांट-पानीगांव रोड पर राधारानी मंदिर कट के पास गुरुवार तड़के थार कार और ईंटों से भरे ट्रैक्टर के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद कार खाई में पलट गई। हादसे में छह युवक घायल हो गए। आगरा में झगड़ा कर रहे दंपती में बीच बचाव करने पहुंचे पड़ेसी ने पति से मारपीट कर दी। पति की सड़क पर तड़प-तड़पकर माैत हो गई। आगरा में दर्दनाक घटना सामने आई। एक साल की मासूम की पानी की बाल्टी में डूबकर माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।