मेट्रो के खिलाफ भड़के शिक्षक: आगरा काॅलेज की दीवार और पट्टिका तोड़ने पर हंगामा, कर्मचारियों से नोकझोंक
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 26 Nov 2026 04:52 PM IST
सार
शिक्षकों का आरोप है कि मेट्रो की ओर से पार्किंग भी बिना अनुमति के बनाई जा रही है। इसके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दे रहे हैं। डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है।
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विस्तार
आगरा कॉलेज मैदान में मेट्रो निर्माण के दौरान पट्टिका तोड़े जाने से शिक्षकों ने हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मेट्रो कर्मचारी से भी नोंकझोंक हुई। पुलिस भी माैके पर पहुंच गई।
विरोध में शिक्षकों ने कल से धरना देने का ऐलान किया है। प्राचार्य डॉक्टर सीके गौतम ने बताया कि मेट्रो ने बिना अनुमति के ही कॉलेज के मैदान की दीवार तोड़ दी है। वहां 40 साल पुरानी लगी पट्टिका को भी तोड़ दिया। यहां पर पार्किंग भी बिना अनुमति के बनाई जा रही है। इसके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दे रहे हैं। डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है।
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विरोध में शिक्षकों ने कल से धरना देने का ऐलान किया है। प्राचार्य डॉक्टर सीके गौतम ने बताया कि मेट्रो ने बिना अनुमति के ही कॉलेज के मैदान की दीवार तोड़ दी है। वहां 40 साल पुरानी लगी पट्टिका को भी तोड़ दिया। यहां पर पार्किंग भी बिना अनुमति के बनाई जा रही है। इसके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दे रहे हैं। डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है।
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