VIDEO: प्रदर्शन से पहले पुलिस ने किसान नेताओं को किया नजरबंद

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एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में किसान यूनियन टिकैत के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। आगरा में किसान यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इससे पहले ही क्षेत्रीय पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें घर पर ही रोक लिया। मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया को भी पुलिस ने नजर बंद कर लिया है। इस दौरान किसान नेता मानसिंह पूर्व प्रधान, किशन सिंह, सत्यवीर सिंह, रविंद्र सिंह, ब्रजकिशोर, दीवान सिंह आदि माैजूद रहे।

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