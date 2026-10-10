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आगरा: नैपकिन फैक्टरी में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में मची अफरातफरी; लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल

Sat, 10 Oct 2026 03:51 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 10 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

आगरा में रिहायशी इलाके में चल रही नैपकिन फैक्टरी में शनिवार को भीषण आग लग गई। धुएं और लपटों से इलाके में अफरातफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां माैके पर पहुंच गईं। 

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Massive fire breaks out at napkin factory in Agra
फैक्टरी में लगी आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी स्थित कावेरी विहार में शनिवार को नैपकिन फैक्टरी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से उठते धुएं के गुबार से इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। 
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आग से भारी नुकसान होने की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अग्निशमन विभाग जांच में जुटा है।
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