बड़ी खबरें: हाईवे पर डंपर ने राैंदे बाइक सवार, यमुना में डूबे चाचा-भतीजे; मथुरा में छह फर्जी सीबीआई अफसर दबोचे
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 10 Oct 2026 04:57 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र में शनिवार को कई घटनाक्रम सामने आए। आगरा में पितृ विसर्जन के दाैरान चाचा-भतीजे यमुना में डूब गए। भतीजे को सुरक्षित निकाल लिया गया, चाचा की तलाश जारी है। डंपर ने हाईवे पर बाइक सवारों को राैंद दिया। इसमें एक की माैके पर ही माैत हो गई। वहीं, मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले छह शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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विस्तार
मथुरा में पुलिस ने छह फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे 40 हजार रुपये वसूल लिए थे। वहीं, आगरा के हाथी घाट पर शनिवार को पितृ विसर्जन के लिए यमुना नदी में गए चाचा-भतीजे डूबने लगे। हादसे में भतीजे को बचा लिया गया, जबकि चाचा नदी में डूब गए। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। सदर इलाके में नैपकिन फैक्टरी में आग लग गई। लपटें और धुएं से रिहायशी इलाके में अफरातफरी मच गई। दमकल कर्मी लपटों पर काबू पाने में जुटे रहे। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर डंपर ने बाइक सवारों को राैंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की माैके पर ही माैत हो गई। साथी गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटा के अलीगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसा: डंपर ने रौंदे बाइक सवार, एक की मौके पर मौत; साथी गंभीर घायल
आगरा-ग्वालियर हाईवे पर कुनाल स्कूल के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 52 वर्षीय ओमवीर सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके साथी रामराज सिंह धाकरे गंभीर रूप से घायल हो गए...पढ़ें पूरी खबर
यूपी: यमुना में पितृ विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, चाचा-भतीजे दोनों डूब गए; भतीजे को सुरक्षित निकाला
आगरा के हाथी घाट पर पितृ विसर्जन के दौरान यमुना में चाचा-भतीजे डूबने लगे। लोगों ने भतीजे को बचा लिया, जबकि चाचा का पता नहीं चल सका और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है...पढ़ें पूरी खबर
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आगरा: नैपकिन फैक्टरी में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में मची अफरातफरी; लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल
आगरा में रिहायशी इलाके में चल रही नैपकिन फैक्टरी में शनिवार को भीषण आग लग गई। धुएं और लपटों से इलाके में अफरातफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां माैके पर पहुंच गईं...पढ़ें पूरी खबर
मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार: झूठे मुकदमे में युवक को जेल भेजने की दी धमकी, छह शातिर दबोचे
फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और चौथ वसूली करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को जमुनापार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे 40 हजार रुपये वसूल लिए थे...पढ़ें पूरी खबर
यूपी: एटा में आधी रात मुठभेड़, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार; एक को लगी गोली
एटा के अलीगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में रामपाल उर्फ रामवीर पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि बिजेंद्र उर्फ बागड़ी को पीछा कर पकड़ा गया...पढ़ें पूरी खबर
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