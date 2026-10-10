बड़ी खबरें: हाईवे पर डंपर ने राैंदे बाइक सवार, यमुना में डूबे चाचा-भतीजे; मथुरा में छह फर्जी सीबीआई अफसर दबोचे

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मथुरा में पुलिस ने छह फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे 40 हजार रुपये वसूल लिए थे। वहीं, आगरा के हाथी घाट पर शनिवार को पितृ विसर्जन के लिए यमुना नदी में गए चाचा-भतीजे डूबने लगे। हादसे में भतीजे को बचा लिया गया, जबकि चाचा नदी में डूब गए। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। सदर इलाके में नैपकिन फैक्टरी में आग लग गई। लपटें और धुएं से रिहायशी इलाके में अफरातफरी मच गई। दमकल कर्मी लपटों पर काबू पाने में जुटे रहे। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर डंपर ने बाइक सवारों को राैंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की माैके पर ही माैत हो गई। साथी गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एटा के अलीगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।