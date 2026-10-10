एमएलसी चुनाव: तीन प्रत्याशियों ने वापस लिए पर्चे, अब स्नातक-शिक्षक सीट पर 25 उम्मीदवारों में मुकाबला

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इससे पहले स्क्रूटनी के दौरान स्नातक सीट से 7 नामांकन पत्र खारिज हुए थे, जबकि शिक्षक सीट पर सभी पर्चे वैध पाए गए। अब 3 प्रत्याशियों के चुनाव मैदान से हटने के बाद दोनों ही सीटों पर मुकाबला तय हो चुका है। स्नातक में कुल 20 नामांकन हुए थे, अब मैदान में 13 प्रत्याशी हैं। वहीं, शिक्षक में कुल 15 नामांकन हुए थे, अब 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) सहित प्रमुख दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सभी उम्मीदवारों और संगठन के पदाधिकारियों ने मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गांव-गांव, शैक्षणिक संस्थानों और मतदाता सूचियों के अनुसार रणनीतिक बैठकें और दौरे तेज हो गए हैं।दूसरी ओर, जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयारियां युद्धस्तर पर पूरी करा रहा है। क्षेत्र में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। आगामी 23 अक्तूबर को मतदान और 27 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी।स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - कुल 13 प्रत्याशीप्रत्याशी का नाम दलडॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरुजी) भारतीय जनता पार्टीशशांक यादव उर्फ सीटू समाजवादी पार्टीदक्ष कुमार आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)मतेन्द्र सिंह गहलोत स्वदेशी हिंद पार्टीअनुराग सिंह निर्दलीयअम्बरीश कुमार सिंह निर्दलीयअम्बरीश पाल सिंह निर्दलीयमानवेन्द्र प्रताप सिंह निर्दलीयरघुराज सिंह निर्दलीयराहुल गुप्ता निर्दलीयराहुल राज कुलश्रेष्ठ निर्दलीयरूप सिंह निर्दलीयरूमा कुमारी निर्दलीयप्रत्याशी का नाम दलडॉ. आकाश अग्रवाल वित्तविहीन वाले समाजवादी पार्टीहरि किशोर तिवारी भारतीय जनता पार्टीआकाश अग्रवाल निर्दलीयचन्द्र प्रकाश निर्दलीयडॉ. जगवीर सिंह निर्दलीयदिलीप कुमार आमौरिया निर्दलीयधीरज सिंह निर्दलीयब्रह्मजीत सिंह निर्दलीयमोहम्मद वसीम कलाम निर्दलीयरण विजय यादव निर्दलीयरामू प्रसाद निर्दलीयराहुल पाराशर निर्दलीय