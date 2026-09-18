{"_id":"6aad8024a63afd3fc70f1334","slug":"video-police-nabbed-man-accused-of-murdering-his-wife-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पुलिस ने पत्नी के हत्यारोपी को दबोचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गांव पीलीपोखर में पत्नी की ईंट और नुकीली सीमेंट शीट से गला रेतकर हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई जिलों में ठिकाने बदलता रहा लेकिन सुरक्षित ठिकाना न मिलने पर जब लौटा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ईंट और शीट के टुकड़े बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पीलीपोखर गांव में 8 सितंबर को घर के अंदर किरन का लहूलुहान शव मिला था। उसका पति वेदप्रताप सिंह उर्फ विवेक और दोनों बच्चे गायब थे। घटना से गुस्साए परिजन ने जमकर हंगामा किया। मृतका के भाई ललित की शिकायत पर पति विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित कीं। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी पति वेदप्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली इंटरचेंज के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि शादी के बाद से ही पत्नी से उसकी अनबन रहती थी और आए दिन कलह होती थी। घटना वाले दिन वह करीब एक महीने बाद घर लौटा था, जिस पर फिर से विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर उसने पहले पत्नी को जमीन पर गिराया, फिर घर में रखी ईंटों से सिर पर कई प्रहार किए और सीमेंट की नुकीली शीट से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद वह अपने छह वर्षीय बेटे लक्ष्य और चार वर्षीय मुन्नू को परिजन को सौंपकर भाग गया था। पुलिस से बचने के लिए कई जिलों में छिपता फिर रहा था लेकिन जब उसे कहीं भी स्थायी ठिकाना नहीं मिला तो वह लौट आया। मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और एक अन्य युवक की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
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