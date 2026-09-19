66 लाख की ठगी: जयपुर की कंपनी के निदेशक पर 66.86 लाख हड़पने का आरोप, 1.54 करोड़ में हुआ था सरिया का सौदा

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पश्चिमपुरी निवासी मन्ना सिंह भदौरिया ने बताया कि वह कविता कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक हैं। उनकी फर्म रेलवे के ठेके पर निर्माण कार्य करती है। उन्होंने सीमेल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1.54 करोड़ रुपये में स्टील की सरिया का सौदा किया था। इसके एवज में उन्हें 82.83 लाख रुपये की सरिया मिली, 71.86 लाख रुपये का माल लेना बाकी था। आरोपी निदेशक ने इसमें से पांच लाख रुपये लौटाए लेकिन 66.86 लाख रुपये बकाया हैं।कारोबारी ने आरोप लगाया कि जयपुर निवासी निदेशक मुकुंद कुमार ने यह रकम हड़प ली। मुकुंद ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें धमकाया भी। मुकुंद 25 मार्च 2025 को कंपनी से इस्तीफा देने की बात कह रहा है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 30 अगस्त 2025 दर्शाया गया है। फोन करने या मिलने की कोशिश पर वह गाली-गलौज व झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। पुलिस आयुक्त समेत अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।