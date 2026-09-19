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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: Jaipur Company Director Accused of Withholding 66.86 Lakh in Steel Deal

66 लाख की ठगी: जयपुर की कंपनी के निदेशक पर 66.86 लाख हड़पने का आरोप, 1.54 करोड़ में हुआ था सरिया का सौदा

Sat, 19 Sep 2026 09:54 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 09:54 AM IST
सार

आगरा के कारोबारी ने जयपुर की कंपनी के निदेशक पर 66.86 लाख रुपये हड़पने और धमकाने का आरोप लगाया है। 1.54 करोड़ रुपये में सरिया का सौदा हुआ था, लेकिन पूरी रकम का माल नहीं मिलने पर विवाद बढ़ गया।
 

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Agra: Jaipur Company Director Accused of Withholding 66.86 Lakh in Steel Deal
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के कारोबारी ने जयपुर की कंपनी के निदेशक पर 66.86 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पश्चिमपुरी निवासी मन्ना सिंह भदौरिया ने बताया कि वह कविता कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक हैं। उनकी फर्म रेलवे के ठेके पर निर्माण कार्य करती है। उन्होंने सीमेल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1.54 करोड़ रुपये में स्टील की सरिया का सौदा किया था। इसके एवज में उन्हें 82.83 लाख रुपये की सरिया मिली, 71.86 लाख रुपये का माल लेना बाकी था। आरोपी निदेशक ने इसमें से पांच लाख रुपये लौटाए लेकिन 66.86 लाख रुपये बकाया हैं।
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कारोबारी ने आरोप लगाया कि जयपुर निवासी निदेशक मुकुंद कुमार ने यह रकम हड़प ली। मुकुंद ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें धमकाया भी। मुकुंद 25 मार्च 2025 को कंपनी से इस्तीफा देने की बात कह रहा है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 30 अगस्त 2025 दर्शाया गया है। फोन करने या मिलने की कोशिश पर वह गाली-गलौज व झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। पुलिस आयुक्त समेत अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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