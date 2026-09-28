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VIDEO: पुलिस ने सभासदों संग की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
आगरा के थाना अछनेरा परिसर में रविवार को कस्बा के सम्मानित लोग और सभासदों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुख स्थानों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के संबंध में अछनेरा चेयरमैन प्रतिनिधि महेन्द्र सिंह भगत से चर्चा हुई। वहीं सभासदों से अवैध गतिविधि, संदिग्ध लोगों अथवा किसी अन्य समस्या की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। इस दाैरान थाना प्रभारी कुलदीप सिंह, गुलशन गर्ग, मनोज कुशवाह, योगेश ब्यास, सभासद शिवा माहौर आदि मौजूद थे।
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