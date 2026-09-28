शाहरूख शेख की दर्दनाक मौत: बस ने मारी टक्कर, पहिए में फंसकर 2 टुकड़ों में बंटा युवक, 50 मीटर तक घिसटकर गई बाइक
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 28 Sep 2026 03:10 PM IST
सार
आगरा में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। बाइक 50 मीटर तक घिसटकर चली गई। पहिए में फंसकर युवक दो टुकड़ों में बंट गया।
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विस्तार
आगरा के थाना एत्माद्दौला में हाईवे पर मंडी समिति के सामने रविवार देर शाम भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक बस के अगले हिस्से में फंसकर 50 मीटर तक घिसटता चला गया।
फिर बस का पहिया युवक के ऊपर से निकल गया। इससे शरीर दो हिस्सों में बंट गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देखकर आसपास से गुजर रहे लोगों की चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
घटना शाम करीबन 7:30 बजे की है। दहतोरा स्थित रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरूख शेख (34) झरना नाला की ओर से बुलेट बाइक से रामबाग की ओर जा रहे थे। जैसे ही मंडी समिति के सामने पहुंचे, पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। युवक संभलने नहीं सका और बस के साथ ही घिसटने लगा।
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फिर बस का पहिया युवक के ऊपर से निकल गया। इससे शरीर दो हिस्सों में बंट गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देखकर आसपास से गुजर रहे लोगों की चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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घटना शाम करीबन 7:30 बजे की है। दहतोरा स्थित रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरूख शेख (34) झरना नाला की ओर से बुलेट बाइक से रामबाग की ओर जा रहे थे। जैसे ही मंडी समिति के सामने पहुंचे, पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। युवक संभलने नहीं सका और बस के साथ ही घिसटने लगा।
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आसपास के लोगों ने बताया कि शोर मचाने पर भी चालक ने बस नहीं रोकी। 50 मीटर तक घिसटने से युवक का काफी खून बह गया। ऊपर से बस का पहिया निकलने से जान चली गई। चालक तेजी से बस को रामबाग फ्लाईओवर की तरफ भगाकर ले गया। हादसे के बाद भीड़ लग गई। वाहनों के रुकने से हाईवे पर जाम भी लग गया। पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया।