शाहरूख शेख की दर्दनाक मौत: बस ने मारी टक्कर, पहिए में फंसकर 2 टुकड़ों में बंटा युवक, 50 मीटर तक घिसटकर गई बाइक

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फिर बस का पहिया युवक के ऊपर से निकल गया। इससे शरीर दो हिस्सों में बंट गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देखकर आसपास से गुजर रहे लोगों की चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।घटना शाम करीबन 7:30 बजे की है। दहतोरा स्थित रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरूख शेख (34) झरना नाला की ओर से बुलेट बाइक से रामबाग की ओर जा रहे थे। जैसे ही मंडी समिति के सामने पहुंचे, पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। युवक संभलने नहीं सका और बस के साथ ही घिसटने लगा।