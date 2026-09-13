VIDEO: नीट यूजी की काउंसलिंग जारी, एमबीबीएस और बीडीएस की 818 सीटों पर हुआ प्रवेश

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आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसलिंग में अभी तक एमबीबीएस और बीडीएस की 818 सीटों पर प्रवेश हो गया है। अभी 548 सीटों पर प्रवेश होना बाकी है। 14 सितंबर तक काउंसलिंग की जाएगी। नीट काउंसलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, केडी डेंटल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज, एफएच मेडिकल कॉलेज और फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में 1366 सीट हैं। पांच दिन में 818 सीटों पर प्रवेश हो गया है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है।

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