वायरल फीवर: तेज बुखार की चपेट में लोग, एसएन अस्पताल में बेड हुए फुल, मरीजों में ये लक्षण आ रहे सामने
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sun, 13 Sep 2026 08:16 PM IST
सार
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में वायरल फीवर, डायरिया और निमोनिया के मरीज बढ़ने से सभी 80 बेड फुल हो गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 12 बेड की ट्रायज यूनिट शुरू की गई है।
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विस्तार
इलाज में लापरवाही से वायरल फीवर के मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। ऐसे में इमरजेंसी में मरीज भर्ती हो रहे हैं। डायरिया, निमोनिया के मरीज भी आ रहे हैं। इससे इमरजेंसी फुल चल रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रायज यूनिट भी शुरू कर दी है।
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एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 80 बेड की सुविधा है। बीते महीने से बारिश से पारा कम होने और फिर तेज धूप से बढ़ने के कारण वायरल फीवर परेशान कर रहा है। इसमें तेज बुखार आ रहा रहा। जुकाम-खांसी और दर्द से शरीर टूट रहा है। इलाज में देरी या फिर पूरा कोर्स नहीं करने पर थकान, कमजोरी भी हो रही है।
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प्लेटलेट्स कम होने से घबराहट, सीने में जकड़न की परेशानी भी बन रही है। इसके मरीज भर्ती हो रहे हैं। एसएन में बेड फुल चल रहे हैं। इसके चलते 12 बेड की ट्रायज यूनिट भी शुरू करके मरीज भर्ती किए जा रहे हैं।
प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि वायरल फीवर की वजह से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बेड फुल होने पर गेट के पास ही ट्रायज यूनिट शुरू करा दी है। यहां पर गंभीर मरीजों को घुसते भर्ती कर इलाज मिलेगा। बगल में ही पर्चा काउंटर है, इससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी।
बढ़ते मरीजों को देख फ्लू डेस्क भी बनाई
इमरजेंसी प्रभारी डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि स्वाइन फ्लू समेत वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एसएन ओपीडी में फ्लू ओपीडी के बाद इमरजेंसी में फ्लू डेस्क भी बना दी है। इससे मरीज आने पर उनको संबंधित विभाग में भेजा जा रहा है। इससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी।
इमरजेंसी प्रभारी डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि स्वाइन फ्लू समेत वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एसएन ओपीडी में फ्लू ओपीडी के बाद इमरजेंसी में फ्लू डेस्क भी बना दी है। इससे मरीज आने पर उनको संबंधित विभाग में भेजा जा रहा है। इससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी।