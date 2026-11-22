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VIDEO: सायरन बजते ही छा गया अंधेरा, हवाई हमले से बचाव का किया अभ्यास

Arun Parashar

Updated Sun, 22 Nov 2026 11:15 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 11:15 PM IST







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आगरा में हवाई हमले और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार शाम पुलिस लाइन ग्राउंड में सिविल डिफेंस एयर रेड व ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज की गई। इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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