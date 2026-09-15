{"_id":"6aa9272ba881fa10d4031bee","slug":"video-missing-16-year-old-girl-found-hanging-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मेले से लापता किशोरी का शव फंदे से लटका मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सैंया। गांव नदीम में सोमवार को संदिग्ध हालात में कृष्णा (16) का शव फंदे से लटका मिला। वह रविवार शाम घर से मेला देखने जाने की कहकर निकली थी। इसके बाद लापता हो गई। पुलिस का कहना है कि परिजन ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है।

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