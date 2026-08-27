{"_id":"6a8ff239ccb78842ec0f6e6c","slug":"video-man-wanted-in-us-murder-case-arrested-in-agra-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अमेरिका में पूर्व प्रेमिका की हत्या का आरोपी आगरा से गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमेरिका में अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या के मामले में वांटेड अर्जुन शर्मा को एकता थाना क्षेत्र के कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1202 से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के थाना लल्लागुड़ा की पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उसे पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी की अदालत ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में रखने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को अमेरिका में जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने आरोपी को भारत से वापस भेजने का अनुरोध किया है।

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