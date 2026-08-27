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यूपी न्यूज: मोटरबोट का संचालन न होने पर चंबल नदी में कूदा कांग्रेस नेता, पुलिस ने बचाई जान; हंगामा

Thu, 27 Aug 2026 09:45 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 27 Aug 2026 09:45 PM IST
सार

मोटरबोट का संचालन न होने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 150 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग नदी पार कर अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। इसको लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। 

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Congress leader jumps into river after motorboats fail to operate in Chambal on Raksha Bandhan
चंबल नदी में से कांग्रेस नेता को बाहर निकालकर लाते पुलिसकर्मी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के पिनाहट में चंबल नदी के उसैथ घाट पर मोटरबोट का संचालन न होने से आक्रोशित मध्य प्रदेश की तहसील अम्बाह ब्लॉक महुआ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेरा तोमर ने बृहस्पतिवार को चंबल नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें नदी से बाहर निकाला। करीब दो सप्ताह पूर्व कैंजरा घाट पर मोटरबोट में तकनीकी खराबी आने के बाद मोटरबोट बह गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने मोटरबोट संचालन पर रोक लगा दी थी। वहीं, पिनाहट के उसैथ घाट पर भी महुआ थाना पुलिस ने मोटरबोट का संचालन रोक दिया था।
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उत्तर प्रदेश के आगरा पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मोटरबोट संचालन की अनुमति दिए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से मोटरबोट का संचालन नहीं होने दिया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 150 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग नदी पार कर अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। मोटरबोट संचालन की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता शेरा तोमर उसैथ घाट पहुंचे। संचालन शुरू नहीं होने पर उन्होंने आक्रोश जताते हुए चंबल नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें नदी से बाहर निकाला।
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हंगामे के बाद भी शुरू नहीं हुआ संचालन, वीडियो वायरल
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता के विरोध और हंगामे के बावजूद शाम तक मोटरबोट का संचालन शुरू नहीं हो सका। इसके चलते रक्षाबंधन पर मायके जा रहीं कई महिलाओं और अन्य यात्रियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
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