फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police find lead on miscreants who robbed garment trader

पोशाक कारोबारी से लूट में मिला अहम सुराग: फुटेज और एआई के सहारे लुटेरे की पहचान में जुटी पुलिस, इस गैंग पर शक

Fri, 28 Aug 2026 06:00 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 28 Aug 2026 06:00 AM IST
सार

आगरा के कमला नगर में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर पोशाक कारोबारी से 2.50 लाख रुपये, मोबाइल और टैबलेट लूट लिया था। पुलिस को जांच में बदमाशों के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं।

विज्ञापन
Police find lead on miscreants who robbed garment trader
कमला नगर में हुई थी व्यापारी से लूट। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के कमला नगर में पोशाक कारोबारी आनंद गुप्ता से ढाई लाख की लूट के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह बदमाशों के चेहरे आ गए हैं। अब इन फुटेज को एआई की मदद से स्पष्ट कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संदिग्ध से पूछताछ भी हो रही है।
विज्ञापन


कमला नगर में मंगलवार रात लूट की वारदात हुई थी। आनंद गुप्ता रावतपाड़ा स्थित अपनी दुकान से स्कूटी से लाैट रहे थे। कमला नगर थाने के पास उन्हें बाइक सवार दो बदमाशों ने रोका, तमंचा ताना और थैला छीन ले गए थे। उसमें ढाई लाख रुपये रखे थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को देखा। बदमाश व्यापारी के घर जाने का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए दो घंटे पहले ही रावतपाड़ा आ गए थे।
विज्ञापन


एक जगह कैमरे में बदमाश उस समय कैद हो गए, जब वे चेहरे नहीं छिपाए थे। हालांकि फुटेज साफ नहीं है। इसके लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। चेहरे साफ होने पर यक्ष एप से बदमाशों का मिलान कराया जाएगा। आशंका है कि स्थानीय बदमाशों ने ही वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। संदिग्धों से पूछताछ की गई है। पूर्व में जेल भेजे गए आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बदमाश लूट के बाद हाईवे पर आए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन






 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed