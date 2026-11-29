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VIDEO: फिल्म ‘चिड़ी बल्ला’ ने दिया पढ़ाई के साथ खेल का संदेश

Arun Parashar

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:22 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:22 PM IST







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आगरा में बृजधरा साहित्य उत्सव में राजस्थानी बाल फिल्म ‘चिड़ी बल्ला’ का प्रदर्शन हुआ। फिल्म में शारीरिक शिक्षा शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल के लिए प्रेरित करता है और पुरानी सामाजिक सोच बदलने का प्रयास करता है। उत्सव में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। ... और पढ़ें

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