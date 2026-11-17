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ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने जीवनी मंडी स्थित सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल के साथ बैठक की। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक रखरखाव शुल्क की समस्या पर डीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने यदि उद्यमियों के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ाई तो शुल्क में कटौती के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

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