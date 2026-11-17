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विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा के परखम में आयोजित भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। बैठक के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी शिरकत की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद माैर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। आगरा में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। जमीन के विवाद में भाई को पत्थर मारकर माैत के घाट उतार दिया गया। वहीं, आगरा के सराफा बाजार में भीषण अग्निकांड से अफरातफरी मच गई। लपटों पर काबू पाने पहुंचे दमकलकर्मी भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। फिरोजाबाद में हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी ने एक युवक को पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। कासगंज में पत्नी के मायके जाने से दुखी युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी।