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घटना मंगलवार शाम करीब 6:40 बजे की है। मक्खनपुर की ग्राम पंचायत कीरथरा मोहम्मदपुर के तीन बार (2021 तक) प्रधान रहे रामवीर सिंह यादव (70) अपनी पत्नी शांति देवी (65) निवासी खेतरा किशनपुर, मक्खनपुर के साथ मैनपुरी के घिरोर स्थित लोहलखेड़ा में अपनी साली की मृत्यु पर शोक जताकर बाइक से वापस लौट रहे थे। शिकोहाबाद मंडी समिति के सामने सर्विस रोड के कट के पास आगे वाहन आ जाने के कारण उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मारी और दोनों को करीब 50 मीटर तक रौंदते हुए ले गया। पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है।पहले हादसे को देखकर हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लोग दौड़ पड़े। इस बीच हाईवे की दूसरी लेन में चल रहा एक अन्य ट्रक धीमा हो गया। इस ट्रक ने घटनास्थल को कुछ मीटर ही पार किया था कि पीछे से अपनी बाइक पर ट्यूशन से लौट रहे आवास विकास कॉलोनी (शिकोहाबाद) निवासी 12वीं के छात्र शिवांजल (18) का ध्यान पहले हुए हादसे की ओर भटक गया और बाइक आगे चल रहे उसी धीमी गति के ट्रक में पीछे से जा घुसी। शिवांजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उसका सहपाठी अनुराग (18) पुत्र रघुराज सिंह, निवासी नगला किला, प्रतापपुर रोड गंभीर रूप से घायल हो गया।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। वहीं, गंभीर रूप से घायल छात्र अनुराग को परिजनों द्वारा तत्काल शिकोहाबाद के 100 शैया अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर उसे देर शाम आगरा रेफर कर दिया गया। दूसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर, घटनास्थल पर भीड़ जुटने और ट्रकों के हाईवे पर खड़े होने के कारण जाम लग गया। पुलिस ने दोनों ट्रकों को हाईवे से हटवाकर जाम को खुलवाया।