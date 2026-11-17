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गुलाब नगर चंदन नगर निवासी गोल्डी चौहान ने बताया कि 12 नवंबर की शाम करीब सात बजे वह घर के पास दुकान से पूजा का सामान लेने जा रहा था। चौराहे के पास कुछ दबंग गांजा और सिगरेट पी रहे थे। इसी दौरान बाइक का हैंडल वहां खड़े एक युवक से टकरा गया। आरोप है कि इससे उसके हाथ से गांजे की सिगरेट गिर गई। इस पर दबंगों ने गाली-गलौज कर थप्पड़ मार दिए। वह विवाद बढ़ाए बिना घर लौट आया।14 नवंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे गोल्डी बुखार की दवा लेने निकला था। विजयपाल चक्की के पास पहुंचते ही दीपू कालिया ने उसके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। इसके बाद करन, हिमांशु सिकरवार और रोहन यादव समेत कई युवक आ गए। सभी ने उसे घेरकर जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटा। इसी दौरान देवेंद्र ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों से उसे बचाया और घर पहुंचाया।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे तो आरोपियों ने घर पर पथराव कर दिया। इससे परिवार दहशत में है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही हैं।