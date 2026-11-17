1 of 5 मथुरा में भाजपा की बैठक - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने एजेंडा साफ कर दिया है। इस बार का चुनाव राधे-राधे, कमल खिला दे... के नारे के साथ होगा। विपक्ष के पीडीए की काट पर जाति बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन, विकास एवं सुरक्षा का मंत्र फूंका जाएगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन से लेकर बांकेबिहारी कॉरिडोर और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईआर में सभी वोटरों को शामिल कराओ।

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भाजपा और संघ के 56 नेताओं ने किया महामंथन

फरह के परखम स्थित पंडित दीनदायाल उपाध्याय गो-अनुंसाधन केंद्र में आयोजित दो दिवसीय योजना बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा और संघ के 56 नेताओं ने महामंथन कर चुनावी रोडमैप तैयार किया। मंगलवार को बैठक की शुरुआत राधे-राधे, कमल खिला दे... और अबकी बारी, बांकेबिहारी के नारे के साथ ही शुरू हुई। इससे साफ हो गया कि सपा के पीडीए की काट के लिए भाजपा इस बार कान्हा की नगरी से चुनावी रणनीति को धार देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ता बूथों पर जाएं और सभी वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल कराएं।

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बनाई गई ये रणनीति

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन की तैयारियों और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए मतदाताओं के सामने विकास के मुद्दे प्रमुखता से रखने के लिए कहा। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाने का आह्वान किया।

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'भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी'

सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष जोर भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाले 1.27 करोड़ वोट एसआईआर के दौरान कटने पर रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन और राष्ट्रवाद के साथ ही कहा कि कार्यकर्ता बूथ पर जाएं और काम करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महिला, गरीब, युवा और किसानों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं को आधार बनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम सहित किसी भी विपक्षी दल को उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिलने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। भाजपा इन्हीं उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएगी।

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