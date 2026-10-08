VIDEO: किन्नरों के हंगामे में आठ पर प्राथमिकी

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आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र में नेग मांगने के विवाद में मारपीट मामले में घायल किन्नर की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मलपुरा निवासी कजरी ने तहरीर दी। मंगलवार को कजरी का धनौली निवासी नीलोफर से विवाद हुआ था। कजरी का आरोप है कि नीलोफर ने अपने साथियों इमरान, समसू और 5 अज्ञात के साथ हमला बोला। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत पर पीड़िता का मेडिकल कराया गया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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