वीडियो: दुकान बंदकर घर लाैट रहे व्यापारी पर हमला, जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा; गाड़ी में भी की तोड़फोड़
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 23 Nov 2026 04:05 PM IST
सार
गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद रात में दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी पर हमला कर दिया गया। जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। कार में तोड़फोड़ भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया है।
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विस्तार
आगरा के संजय प्लेस में दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार को रास्ते में घेरकर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने दुकानदार राजीव पर हमला किया। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है।
घटना हरीपर्वत थाना क्षेत्र के संजय प्लेस चौकी के अंतर्गत हुई। पीड़ित की नोवा होटल के पास जूते की दुकान है। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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घटना हरीपर्वत थाना क्षेत्र के संजय प्लेस चौकी के अंतर्गत हुई। पीड़ित की नोवा होटल के पास जूते की दुकान है। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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