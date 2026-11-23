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वार्ड-95 के पार्षद शरद चौहान के प्रस्ताव पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने इस मार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क खंदारी हनुमान मंदिर से शुरू होकर फ्रेंड्स पैराडाइज अपार्टमेंट, कुंवर कॉलोनी, फ्रेंड्स आशियाना अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी कैंपस, होम साइंस इंस्टीट्यूट, खंदारी चुंगी और पदमचंद संस्थान होते हुए सीधे खंदारी हाईवे को जोड़ती है। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए थे। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती थी।विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और आसपास की कॉलोनियों के बाशिंदों के साथ ही वीआईपी आवागमन के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। रविवार को गिरीश चंद्र शर्मा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद शरद चौहान, गोपेश्वर मंडल अध्यक्ष अमित बंसल, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष योगेश दिवाकर, ओमपाल सिंह जादौन, देवेंद्र चौहान, योगेश गौतम और मुकुल शर्मा आदि मौजूद रहे।