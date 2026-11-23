आगरा: खंदारी हनुमान मंदिर से हाईवे तक 70 लाख से बनेगी हॉटमिक्स सड़क, हजारों लोगों को मिलेगी गड्ढों से मुक्ति
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 11:02 AM IST
सार
आगरा के खंदारी हनुमान मंदिर से यूनिवर्सिटी कैंपस होते हुए हाईवे तक करीब 70 लाख रुपये की लागत से हॉटमिक्स सड़क बनाई जाएगी। वार्ड-95 में एफएफसी निधि से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे हजारों राहगीरों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
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विस्तार
आगरा के खंदारी हनुमान मंदिर से यूनिवर्सिटी कैंपस होते हुए हाईवे तक जाने वाले प्रमुख संपर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य रविवार को शुरू हो गया। वर्षों से जर्जर और गड्ढों में तब्दील इस रास्ते पर अब एफएफसी निधि से करीब 70 लाख रुपये की लागत से हॉटमिक्स सड़क बनाई जाएगी। इससे रोजाना आने-जाने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
वार्ड-95 के पार्षद शरद चौहान के प्रस्ताव पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने इस मार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क खंदारी हनुमान मंदिर से शुरू होकर फ्रेंड्स पैराडाइज अपार्टमेंट, कुंवर कॉलोनी, फ्रेंड्स आशियाना अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी कैंपस, होम साइंस इंस्टीट्यूट, खंदारी चुंगी और पदमचंद संस्थान होते हुए सीधे खंदारी हाईवे को जोड़ती है। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए थे। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती थी।
विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और आसपास की कॉलोनियों के बाशिंदों के साथ ही वीआईपी आवागमन के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। रविवार को गिरीश चंद्र शर्मा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद शरद चौहान, गोपेश्वर मंडल अध्यक्ष अमित बंसल, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष योगेश दिवाकर, ओमपाल सिंह जादौन, देवेंद्र चौहान, योगेश गौतम और मुकुल शर्मा आदि मौजूद रहे।
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वार्ड-95 के पार्षद शरद चौहान के प्रस्ताव पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने इस मार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क खंदारी हनुमान मंदिर से शुरू होकर फ्रेंड्स पैराडाइज अपार्टमेंट, कुंवर कॉलोनी, फ्रेंड्स आशियाना अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी कैंपस, होम साइंस इंस्टीट्यूट, खंदारी चुंगी और पदमचंद संस्थान होते हुए सीधे खंदारी हाईवे को जोड़ती है। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए थे। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती थी।
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विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और आसपास की कॉलोनियों के बाशिंदों के साथ ही वीआईपी आवागमन के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। रविवार को गिरीश चंद्र शर्मा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद शरद चौहान, गोपेश्वर मंडल अध्यक्ष अमित बंसल, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष योगेश दिवाकर, ओमपाल सिंह जादौन, देवेंद्र चौहान, योगेश गौतम और मुकुल शर्मा आदि मौजूद रहे।
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