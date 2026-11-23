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मथुरा के जैंत में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे ट्रक में जा घुसी। हादसे में चार लोगों की माैत हो गई। वहीं, मथुरा के कोसीकलां निवासी तीन लोगों के साथ गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने उन्हें राैंद दिया। हादसे में दंपती और बेटे की माैत हो गई। माैत की खबर मिलते ही कोसीकलां के गांव में चीखपुकार मच गई। मैनपुरी में एक युवती ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया। युवक को बुलाने की मांग पर अड़ी युवती टंकी पर चढ़ गई। इस पर पुलिस को शादी के मंडप से दूल्हे को बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। मथुरा में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बड़ा सियासी संदेश दिया। आकाश ने जहां एक तरफ मायावती जैसे तेवर में सपा, कांग्रेस और भाजपा की घेराबंदी की, वहीं संवाद की शैली भी बदली। ताजमहल में पर्यटकों से मारपीट की घटना हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है।