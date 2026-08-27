{"_id":"6a8ff2b273e5ac303707af04","slug":"video-cyber-fraudsters-steal-over-rs-25-lakh-using-whatsapp-links-and-apk-files-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: व्हाट्सएप लिंक और एपीके फाइल भेजकर उड़ाई 25 लाख की गाढ़ी कमाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। शहर में साइबर ठगों ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए नए-नए और शातिर तरीके ढूंढ निकाले हैं। कभी व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजकर तो कभी गैस बिल अपडेट करने के नाम पर एपीके फाइल डाउनलोड कराकर लोगों के बैंक खाते मिनटों में साफ किए जा रहे हैं। शहर में साइबर ठगी के चार अलग-अलग मामलों में इन अपराधियों ने 25 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर ली। इनमें पेंशनभोगियों, बैंक खाताधारकों और निवेशकों को निशाना बनाया गया। पीड़ितों ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है।

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