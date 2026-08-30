आवास विकास को बनाया 'नरक': घरों के दरवाजे पर भरा सीवर, नलो में आ रहा गंदा बदबूदार पानी; 80 हजार लोग परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सेक्टर तीन निवासी अंजू वर्मा ने बताया कि एक महीने से सीवर की समस्या बनी हुई है। पहले सेक्टर 4 पुलिस चौकी के पास सीवर लाइन टूटी। इसके बाद सेक्टर 3 में होटल ग्वाल पैलेस के गेट पर ही 30 फीट नीचे से निकल रही सीवर लाइन टूट गई। यहां सीवर लाइन बदलने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र सीवर उफनाने से बेहाल है। जीतू पमनानी ने बताया कि घर के गेट पर ही सीवर भर गया है। बारिश होने पर यह घर के अंदर भरने लगता है। लगातार शिकायतें कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा।कॉलोनी के सेक्टर 3, 4, 6, 6डी, 7, 10 और 11 में घरों के आगे सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। पार्षद सुषमा जैन ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें घर से निकलीं तो उन्हें सीवर से भरी गली से होकर निकलना पड़ा। 15 दिन से वह अपर नगर आयुक्त और नगर आयुक्त से शिकायत कर रही हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। टीम आकर एक टैंक खाली कर देती है, जो अगले दिन फिर भर जाता है। सुषमा जैन ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी पानी की लीकेज लाइनों के कारण घरों में पहुंच रहा है। सेक्टर छह एफ और सेक्टर छह ई में लगातार दूषित पानी आपूर्ति की शिकायत बनी हुई है। उन्होंने जलकल विभाग से सीवर और पानी की समस्याओं के निदान के लिए कहा है।सेक्टर तीन में ग्वाल पैलेस के सामने सीवर लाइन क्षतिग्रत हो गई थी, जिस वजह से मुख्य लाइन बंद थी। अब इसे चालू कर दिया गया है। इस सप्ताह सभी जगह से लाइनें खाली करा दी जाएंगी, जिससे ओवरफ्लो की समस्या दूर हो जाएगी।