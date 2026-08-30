आगरा ब्रेकिंग: आग में जिंदा जलकर कोचिंग संचालक की माैत, घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

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मरने वाले कोचिंग संचालक की पहचान विनय बोस पुत्र मनोरंजन बोस निवासी छत्तीसगढ़ जगतपुर के रूप में हुई है। विनय और उनके भाई सुनील बोस फरवरी 2026 से किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। दोनों मकान में इंग्लिश स्पीकिंग समेत अन्य विषयों की कोचिंग चला रहे थे। विज्ञापन









मरने वाले कोचिंग संचालक की पहचान विनय बोस पुत्र मनोरंजन बोस निवासी छत्तीसगढ़ जगतपुर के रूप में हुई है। विनय और उनके भाई सुनील बोस फरवरी 2026 से किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। दोनों मकान में इंग्लिश स्पीकिंग समेत अन्य विषयों की कोचिंग चला रहे थे।

आगरा के सिकंदरा आवास विकास काॅलोनी के सेक्टर 10 में मकान में आग लगने से कोचिंग संचालक की मौत हो गई। रविवार की सुबह दस बजे घर से धुआं निकलता देखकर काॅलोनी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।