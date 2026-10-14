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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Constable shot dead dhaba owner in Agra wife releases video and appeals to CM

VIDEO: ढाबा संचालक की पत्नी ने जारी किया वीडियो, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार; सिपाही ने गोली मारकर उतारा था माैत के घाट

Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:41 PM IST
Constable shot dead dhaba owner in Agra wife releases video and appeals to CM
मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। आरोपी सिपाही को बर्खास्त किया जाए। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुझे सरकारी विद्यालय में नाैकरी दी जाए। यह गुहार मृत ढाबा संचालक बीटू लवानिया की पत्नी अभिलाषा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है। उन्होंने पत्र लिखकर और एक वीडियो वायरल कर कहा कि शुक्रवार रात को सिपाही जैकी चाैधरी ने पति बीटू लवानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। वह प्रयागराज में तैनात था। उसने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई थी। अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इस कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके सामने राशन पानी का तक का संकट खड़ा हो गया है। पत्नी का कहना है कि वह एमए, बीएड हैं। उनको राजकीय विद्यालय में योग्यता के अनुसार नाैकरी दी जाए। मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी दिया जाए। उन्हें डर है कि आगे भी घटना कराई जा सकती है। इसलिए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
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