किसान की माैत पर फूटा आक्रोश: ट्रक ने चाैकी के सामने राैंदा, लगाया जाम; 10 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

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मुकेश मजदूरी और खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। बुधवार देर शाम वह किसी काम से घर से निकले थे। पास ही कुर्रा चित्तरपुर पुलिस चौकी के सामने पहुंचते ही इरादतनगर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।मुकेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी सुनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे नौ बेटियां और महज नौ साल का बेटा काना छोड़ गए हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुकेश के कंधों पर थी। उनकी असमय मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हादसे की खबर से गांव में भी शोक का माहौल है।हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों की मांग है कि हादसे के जिम्मेदार ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए और मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सूचना मिलते ही इरादतनगर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया।घटना संज्ञान में है। ट्रक ने एक किसान को टक्कर मार दी है, जिससे मौत हो गई है। पीड़ित के परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है।आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जाम खुलवा दिया गया है।