आगरा में पक्के मकानों पर चला बुलडोजर: नगर निगम ने की कार्रवाई, खत्ताघर की जमीन पर बने निर्माणों को ढहाया

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सहायक अभियंता जीवेक ने बताया कि नुनिहाई स्थित नगर निगम की खत्ताघर की जमीन पर अवैध कब्जा कर 5 मकानों का निर्माण कर लिया गया था। इनमें राशिद पुत्र भोला बाबा, बॉबी पुत्र जमाल, शकील, ललित आदि शामिल हैं। स्थानीय पार्षद की शिकायत पर टास्कफोर्स के साथ बुधवार को अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर निगम टीम पहुंची। 15 दिन पहले लाल निशान लगाकर चेतावनी दी गई थी। इस पर लोगों ने अपना सामान बाहर निकाल लिया। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। जैसे ही दो मकान गिरे, महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया लेकिन पुलिस की मौजूदगी और टास्कफोर्स की सख्ती से बुलडोजर रुका नहीं। पांचों मकान तोड़ने के बाद ही कार्रवाई रुकी।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ नगर निगम बुलडोजर चला रहा है। कोई अतिक्रमण, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों से अपील है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा न करें। ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।