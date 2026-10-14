तेज रफ्तार डंपर का कहर: स्कूटर और कार को मारी टक्कर, फिर डिवाइडर पर चढ़ा; हाईवे पर लगा जाम

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पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 7:50 बजे की है। टेढ़ी बगिया निवासी डॉ. जगदीश प्रसाद का बेटा धीरज सिकंदरा स्थित कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि वह रोज ऑटो से कोचिंग जाता था, लेकिन बुधवार को देर होने के कारण एक्टिवा लेकर निकला। फिरोजाबाद से मथुरा की ओर जा रहे डंपर ने नर्सरी के सामने उसे टक्कर मार दी। हेलमेट पहने होने के कारण धीरज की जान बच गई। उसे मामूली चोटें आईं।डंपर ने सिकंदरा की ओर से आ रही कार को भी चपेट में ले लिया। कार क्षतिग्रस्त हो गई। वाहनों का लंबा जाम लगने से यातायात और स्थानीय पुलिस पहुंच गई। क्रेन की मदद से लोडर को हटाया गया। इसके बाद जाम खुल सका। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।